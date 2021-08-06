На Костромской ГРЭС полностью откажутся от мазута

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода резервного газоснабжения Костромской ГРЭС. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Костромская ГРЭС – актив компании «Интер РАО-Электрогенерация» - одна из самых крупных и технически совершенных тепловых электростанций России, имеющая рекордные показатели по экономии условного топлива среди предприятий своего класса. Она занимает третье место по установленной мощности (3600 МВт) и вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в России электроэнергии, которая поставляется в 40 регионов страны. Ежегодный отпуск электроэнергии составляет порядка 14 млрд киловатт в час.

В ближайшем будущем Костромская ГРЭС намерена полностью отказаться от использования мазута, основной недостаток которого - высокие выбросы в атмосферу, и перейти на использование энергии «голубого топлива». После того, как будет построен газопровод резервного газоснабжения предприятия, проект которого рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, Костромская ГРЭС сможет закрыть и рекультивировать самое большое в Европе мазутное хозяйство.

В ходе реализации проекта на территории Комсомольского и Фурмановского муниципальных районов Ивановской области, городского округа города Волгореченск, Нерехтского и Красносельского районов Костромской области построят газопровод-отвод пропускной способностью в 1 млн куб. м в час от узла измерения расхода газа до узла редуцирования газа. Протяженность этого участка составит 56,3 км. Нитка газопровода-отвода будет подключена от двух магистральных газопроводов - «Починки - Ярославль» и «Починки - Грязовец».

Также планируется прокладка газопровода газопотребления и газопровода высокого давления от узла редуцирования газа до ограждения Костромской ГРЭС. По трассе газопровода проложат инженерные сети, построят здания, входящие в инфраструктуру линейного объекта, и обустроят необходимые технологические площадки. Внешняя транспортная связь для технологического и противопожарного обслуживания площадок будет осуществляться по проектируемым подъездным автодорогам.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – АО «Интер РАО - Электрогенерация». Генеральный проектировщик - ООО «Энергия ОМ».

Фото: interrao.ru