В центральном офисе головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» сегодня, 6 августа, в присутствии генерального директора АО «ТАИФ» и председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова состоялось подписание трехстороннего рамочного соглашения и трех контрактов по проекту строительства в ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового производства полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн в год.

Контракты заключены на оказание услуг по проектированию установки на основе технологии Spheripoll и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию по проекту «Полипропилен-400». Документы подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ) Айрат Сафин и президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуй.

Контракты связаны между собой трехсторонним рамочным соглашением, в котором основным субподрядчиком СМЕС по проектированию выступает компания China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (HQC) (Пекин). Этот документ скрепили подписями генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуй и президент компании China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (Пекин) Джоу Жаньхуа.

Ввод в эксплуатацию нового производства полипропилена позволит ПАО «Нижнекамскнефтехим» почти втрое нарастить объемы выпуска этой востребованной продукции и сделает одним из крупнейших производителей полипропилена в Европе.

АО «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (образовано в 1990 году).

Группа ТАИФ объединяет Группу АО «ТАИФ», в том числе 29 дочерних компаний, и Группу АО «УК «ТАИФ», в том числе 11 дочерних компаний. Группа ТАИФ ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности, производство строительных материалов, СМИ и другие виды услуг. Общая численность работников Группы ТАИФ — 39,7 тыс. человек.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу ТАИФ. Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в Нижнекамске (Республика Татарстан). В ассортименте выпускаемой продукции 320 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%. ПАО «Нижнекамскнефтехим» — единственный в России производитель альфа-олефинов. В планах на ближайшее будущее — строительство и запуск производства метилендифенилдиизоцианатов (МДИ) и толуилендиизоцианатов (ТДИ) для обеспечения собственным сырьем производства новых инновационных полиуретановых систем.

China Machinery Engineering Corporation (CMEC) — Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация, входящая в состав группы компаний China National Machinery Industry Corporation (Sinomach). Свою историю ведет с 1978 года.

Как известная международная фирма-подрядчик СМЕС входила в первую тройку 50 лучших китайских предприятий, включенных в список Министерством торговли Китая. На протяжении нескольких лет СМЕС также включена в список крупнейших мировых 225 фирм-подрядчиков известным в США журналом Engineering News-Record. Сфера деятельности компании охватывает около 120 стран на пяти континентах.

China HuanQiu Contracting and Engineering Corporation (HQC) — дочерняя компания China Petroleum Engineering Corp. Ltd. Китайской национальной нефтяной корпорации. Компания специализируется на строительстве нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов и заводов по производству химических удобрений, связанных с нефтеперерабатывающими и горнодобывающими заводами.