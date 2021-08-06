Сингапурская энергокомпания Sunseap Group и индонезийская компания Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по проекту строительства плавучего энергокомплекса в составе солнечной электростанции (СЭС) и системы накопления электроэнергии (СНЭЭ)*.

Энергокомплекс планируется разместить на водохранилище Дуриангканг (Duriangkang), расположенным на индонезийском о. Батам (Batam). Установленная мощность и энергоемкость входящих в состав комплекса СЭС и СНЭЭ составят 2,2 ГВт и 4 ГВт*ч соответственно. Ожидается, что годовая выработка СЭС составит 2,6 ТВт*ч. Электроэнергия, вырабатываемая энергокомплексом, будет использоваться для покрытия спроса на электроэнергию потребителей на о. Батам, а излишки экспортироваться по подводному кабелю в Сингапур, находящемуся на расстоянии 50 км от острова. Проект строительства энергокомплекса общей стоимостью $ 2 млрд. будет финансироваться за счет банковских кредитов и внутренних ресурсов компаний. Строительство энергокомплекса планируется начать в 2022 г., а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 г.

По состоянию на конец 2020 г. установленная мощность солнечной генерации в Индонезии составляла чуть более 120 МВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Floating solar-plus-storage plant