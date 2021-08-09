 
Цифровая революция

До 2025 года дистанционное управление планируется внедрить на 10 подстанциях Кемеровской области

До 2025 года дистанционное управление планируется внедрить на 10 подстанциях Кемеровской области

9 августа 2021, 11:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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На заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области директор Филиала Системного оператора – Кемеровское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Кемеровской и Томской областей) Павел Якис рассказал о перспективах внедрения цифровой технологии дистанционного управления в энергосистеме Кемеровской области и ее основных преимуществах.

В докладе Павел Якис отметил, что развитие дистанционного управления оборудованием и энергообъектами из диспетчерских центров является одним из ключевых направлений цифровизации электроэнергетики и важнейшим вектором технической политики Системного оператора. Внедрение этой цифровой технологии позволяет повысить эффективность и качество управления электроэнергетическим режимом за счет существенного сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при ликвидации аварий в энергосистеме.

Директор филиала Системного оператора заявил, что до 2025 года в энергосистеме Кемеровской области в сотрудничестве с субъектами отрасли планируется внедрить дистанционное управление на 10 энергообъектах, в том числе на двух подстанциях 500 кВ Ново-Анжерская и Кузбасская и четырех подстанциях 220 кВ Еланская, Междуреченская, НКАЗ-2, ЗСМК ПАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, возможность реализации дистанционного управления рассматривается на подстанции 220 кВ Увальная АО «УК Сибирская», подстанции 220 кВ Ферросплавная АО «Кузнецкие Ферросплавы», а также подстанции 220 кВ Евразовская ООО «ЕвразЭнергоТранс».

Большая часть энергообъектов, где запланировано внедрение новой цифровой технологии, расположена на территории Новокузнецкого энергоузла, где находятся крупные промышленные предприятия Новокузнецка. По словам Павла Якиса, внедрение дистанционного управления на этих подстанциях является необходимым условием повышения надежности функционирования энергоузла и обеспечения устойчивого энергоснабжения крупных потребителей в регионе, в том числе металлургических комбинатов. Курс на активное внедрение дистанционного управления как одного из ключевых инструментов повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей закреплен в принятой в июне прошлого года Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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