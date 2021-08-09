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Объем контрактов государственно-частного партнерства вырос почти на 89 миллиардов рублей

Объем контрактов государственно-частного партнерства вырос почти на 89 миллиардов рублей

9 августа 2021, 09:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДИПП, ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ДИПП

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Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяют привлекать частных инвесторов к созданию такой важной для города инфраструктуры как транспортная, автодорожная, социальная, жилищно-коммунальная. С января 2021 года столица заключила с инвесторами 47 контрактов жизненного цикла, два концессионных соглашения и офсетный контракт. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 трлн рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 млрд рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 млрд рублей, офсетный контракт на 1,1 млрд рублей, а также две концессии на 27,4 млрд рублей», – рассказал заместитель Мэра.

Заключая контракты жизненного цикла, город получает от поставщика не только товар, но и дальнейшее его обслуживание и ремонт в течение всего жизненного цикла, а поставщик – стабильный долгосрочный спрос на производимую им продукцию. С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, парки наземного транспорта, вывести на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта – электробусы. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы по закупке сложного медицинского оборудования. Общий объем контрактов жизненного цикла, заключенных с 2013 года по настоящее время, превысил 570 млрд рублей.

«С начала года в столице заключено 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на сумму 22,7 млрд рублей, в числе победителей конкурсов – ведущие мировые производители высокотехнологичной медицинской техники. Кроме того, четыре контракта подписано в рамках обновления транспортной системы, в том числе два на поставку электробусов на сумму 24,1 миллиарда рублей», – рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика – он должен локализовать производство на территории города. В этом году Правительство Москвы заключило уже пятый офсет – с Московским эндокринным заводом. По его условиям инвестор должен в течение двух лет вложить один млрд рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. Объем контракта составляет 1,1 млрд рублей: именно на такую сумму Москва закупит лекарства, произведенные на заводе.

Одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве — концессия. Столице она дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру — город получает функционирующий объект, построенный на частные средства, в собственность. Инвестор же получает доходы от его эксплуатации и окупает вложения в течение срока действия соглашения. Сегодня в столице реализуется пять концессионных проектов с общим объемом инвестиций 89,1 млрд рублей.

В этом году в Москве подписали две концессии с объемом инвестиций в 27,4 млрд рублей. Одна из них предполагает строительство и эксплуатацию двух заводов по утилизации осадка сточных вод: инвестор вложит в создание объектов на базе очистных сооружений Мосводоканала 26,9 млрд рублей. Согласно второму соглашению, в городе появится современный геронтологический центр – инвестиции в его создание и оснащение составят не менее 450 млн рублей.

«Ряд ГЧП-проектов находится в проработке. Так, до конца года планируется заключение новых контрактов жизненного цикла на поставку различного медицинского оборудования для лечебных учреждений. Также Москва может подписать в этом году еще две концессии и соглашение о ГЧП, которые привлекут в город более 10 млрд рублей инвестиций. Один из проектов предполагает создание пунктов сбора и сортировки вышедшего из строя электрооборудования с целью его дальнейшей переработки. А на территории ИЦ «Сколково» на условиях концессии может быть построена инновационная школа на 825 мест. Кроме того, на рассмотрении в Правительстве столицы находится еще одна концессионная инициатива в сфере ЖКХ», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

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Источник: ДИПП

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