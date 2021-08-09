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RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA. Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?

Как проходит ваш август? Есть что-то в этом месяце одновременно расслабляющее и суетное, хочется успеть все, что не успел за лето. 

Наш трип по кабельным заводам закончен, скоро вас ждет много интересного и полезного контента на портале. Ну а пока, читайте все самые важные и актуальные события из кабельного бизнеса и электротехники в 233 выпуске Insider Digest. 

Recycling как девиз! Смоленскэлетрокабель рассказывает о философии переработки и как кабельные отходы превращаются в напольное покрытие VOLTA. Подробности в материале на 3-5 страницах выпуска. 

Москабель - обмоточные провода раскрывает секреты производства. Как прогуляться по заводу, увидеть уникальное оборудование и пообщаться с сотрудниками предприятия? Читайте на 6-7 страницах.

В рубрике “Герой Insider” - доклад Максима Третьякова в рамках Летней энергетической школы СКОЛКОВО 2021 о «Влиянии глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия». Текстовая и видеоверсии уже доступны!

Максим Третьяков рассказал в своем блоге о подготовке к осеннему общему собранию «Ассоциации Элеткрокабель»  . 

Завод «Цветлит» 10 августа отмечает 15 летие с момента выпуска первой продукции! Мы недавно там были и скоро покажем как растет и развивается это производство!

Тема номера Elektroportal - клеммы Wago. О технических особенностях и их применении читайте в большом разборе на 17-18 страницах. А также цифровая скважина, миллироботы, аквазрение, IEK, Makita, Сigre и все самые интересные новости из мира электротехники.
 

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

 

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