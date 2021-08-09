Новый завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии станет самым крупным потребителем электроэнергии в субрегионе, считает гендиректор «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК) Сергей Гурин. Компания выполнила технологическое присоединение к энергоресурсам производственных площадок нового предприятия.

Завод по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» был открыт в пятницу, 6 августа. В его запуске принял участие президент России Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров.

Открытие нового крупного завода позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе. Здесь планируется производить до 240 тысяч тонн белого цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита в год, а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Сумма инвестиций на данном этапе составила 5,7 млрд рублей (в целом проект рассчитывался на 14 млрд руб.). Будет создано порядка 220 новых рабочих мест.