Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) по временной схеме запитали населённые пункты Горного, Таттинского и Томпонского улусов, где лесным пожаром повреждены объекты электросетевого хозяйства.

В воскресенье, 8 августа, в 20:35 работники Бердигестяхского РЭС ввели в работу передвижной дизель-генератор (ПДГ-200) для восстановления электроснабжения по временной схеме части потребителей села Бясь-Кюель Горного улуса. На данный момент бригада энергетиков в составе 5 человек при помощи 2 единиц специализированной техники продолжает вести работы по восстановлению электроснабжения потребителей.

В Таттинском улусе, где лесным пожаром было повреждено 57 опор на участке ВЛ 110 кВ Л-112 «Чурапча – Хандыга», под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Томпонского района. Энергетики оперативно ввели в работу дизельная электростанция (ДЭС) «Хандыга», которая взяла на себя всю нагрузку по обеспечению жителей электроэнергией. Сейчас на пострадавшей линии восстановительные работы ведут 24 энергетика.

Третьи сутки работники Таттинского РЭС продолжают работы на ВЛ 35 кВ Л-44 «Ытык-Кюель – Харбалах». Для обеспечения электроснабжением потребителей попавших под ограничение сёл Харбалах, Чычымах и Чимнайи, в работу были введены 3 ПДГ-200. На ремонт пострадавшей от лесного пожара опоры ВЛ 35 кВ Л-45 «Ытык-Кюель – Уолба» направлено 3 человека и 1 единица специализированной техники. Также 3 работника Таттинского РЭС предпринимают превентивные меры по недопущению повреждения ВЛ 35 кВ Л-46 «Уолба – Мегино-Алдан» пламенем.

На ВЛ 10 кВ Л-47 «Орто-Сурт – Кептин» бригада Бердигестяхского РЭС в составе 7 человек и 2 единиц специализированной техники продолжают работы по ремонту 3 П-образных и одной анкерной опор.

В Намском улусе вблизи населённого пункта Тастах огонь угрожает ВЛ 10 кВ Л-Тастах. На месте дежурит бригада Намского РЭС в составе 3 человек, которая ведет противопожарную окопку опор, устройство минерализованных полос, а также тушение пожара, для недопущения распространения пламени на линию электропередачи.

Напоминаем, в виду сложившейся чрезвычайной ситуации на территории Центральной Якутии произошёл ряд технологических нарушений в работе линий электропередачи, пострадавших от природных пожаров. Энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.