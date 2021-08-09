Раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран – лидеров в этой отрасли – такие цели зафиксированы в Концепции развития водородной энергетики, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Достижению целей послужат стратегические инициативы, представленные в документе. В их числе – запуск пилотных проектов по выработке низкоуглеродного водорода, создание консорциумов по производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки этого энергоносителя.

Также предусматривается создание минимум трёх территориальных производственных кластеров. Северо-западный будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного следа экспортно ориентированных предприятий. Восточный будет поставлять водород в страны Азии, а также заниматься развитием водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Наконец, арктическому кластеру поставлена задача обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского Заполярья.

В документе перечислены приоритетные технологии, необходимые для развития отрасли. Речь идёт, в частности, о получении водорода с помощью паровой конверсии метана и газификации угля, технологиях улавливания углекислого газа, создании водородных энергетических установок для транспорта, специальных заправочных станций, систем хранения и транспортировки водорода в сжиженном виде.

Дополнительным стимулом к внедрению этих технологий станут меры господдержки. Представителям отрасли будут доступны специальные инвестиционные контракты, субсидии на изготовление пилотных партий продукции, компенсации на покрытие расходов, связанных с проведением научных исследований.

Реализация концепции включает несколько этапов. «Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», – сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 августа.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.