АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» - дивизион Госкорпорации Росатом по ветроэнергетике) и международная компания I-REC Services BV заключили соглашение, согласно которому «Атомэнергопромсбыту» предоставлено право оказывать услуги торговли и погашения международных сертификатов возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC).

«Зеленый» сертификат I-REC не привязан к физическим поставкам электроэнергии. Это сертификат атрибута энергии (energy attribute certificate EAC), подтверждающий, что 1 МВт*ч электроэнергии был произведен за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «Атомэнергопромсбыт будет выступать в роли трейдера (агента), приобретая и погашая сертификаты I-REC для своих клиентов.

«Данная схема дешевле и проще для клиента, так как освобождает его от необходимости тратить время и ресурсы на самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, оплату комиссии I-REC, подписание соглашений и соблюдение регламентов по электронным торгам и погашению «зелёных» сертификатов. Теперь, заключив договор с АО «Атомэнергопромсбыт» на покупку «зеленых» сертификатов I-REC, компания-клиент получит инструмент подтверждения возобновляемого характера потребляемой электроэнергии, и сможет доказать свою приверженность стратегиям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности согласно требованиям основных международных стандартов», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергопромсбыт» Григорий Назаров.

Сертификаты конкретных производителей электроэнергии («зелёные» сертификаты, сертификаты происхождения электроэнергии и пр.) являются договорными инструментами, с помощью которых передаются права, связанные с низким уровнем выбросов парниковых газов. Они могут учитываться при расчете рыночным методом косвенных энергетических выбросов (если потребители имеют возможность получать электроэнергию с индивидуальными коэффициентами эмиссии). Аналогами «зеленых» сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США - Renewable Energy Certificates (RECs).

I-REC Services BV – международная компания, предоставляющая доступ к системе электронных торгов и погашения cертификатов I-REC. Офис компании находится в Нидерландах.