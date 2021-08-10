Фонд развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ) предоставил Омскому оборонному предприятию "Радиозавод им. Попова" льготный кредит на 178 млн рублей на модернизацию производства антенно-мачтовых устройств. В результате реализации проекта доля продукции завода на российском рынке подобных устройств вырастет с 3% до 35%, сообщили журналистам в пресс-службе ФРП.

"Льготный кредит на 178 млн рублей получил ОмПО "Радиозавод им. Попова" (РЕЛЕРО) для увеличения доли гражданской продукции при выпуске антенно-мачтовых устройств для сотовой связи. Общий бюджет проекта составляет 241 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти средства предприятие проведет техническое перевооружение, что даст возможность предприятию расширить номенклатуру антенно-мачтовых устройств. На гражданском рынке они востребованы операторами сотовой связи и комплектаторами телекоммуникационных организаций. Реализация проекта позволит частично вытеснить импорт, занимающий сегодня более 50% этого сегмента рынка.

"Получение займа ФРП дает нам возможность существенно обновить свой станочный парк. Приобретение высокотехнологического оборудования снизит производственные издержки, повысит производительность труда и обеспечит конкурентоспособность изделий завода на гражданском рынке", - цитирует пресс-служба слова генерального директора радиозавода Андрея Аршинина.

Льготный заем от ФРП предоставляется по программе "Конверсия", он предусматривает ставку 1% годовых в первые три года и 3% годовых на оставшийся срок.