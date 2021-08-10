Все дата-центры "Ростелеком-ЦОД" получили сертификат PCI DSS

Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS* версии 3.2.1.

В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCI DSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи с использованием банковских карт, могут размещать свои системы в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» с гарантией защиты платежных данных пользователей.

Генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов: «Размещение инфраструктуры в сертифицированных дата-центрах — необходимое условие для стабильной и надежной работы банков, ритейлеров и других организаций, обрабатывающих платежи. Сертификация всех площадок, включая региональные ЦОД, стала очередным шагом на пути к единому стандарту качества объектов нашей геораспределенной сети и официально гарантирует безопасность платежных данных для всех наших заказчиков в любом дата-центре “Ростелеком-ЦОД”».

Стандарт PCI DSS версии 3.2.1 содержит подробные технические и организационные требования, выполнение которых гарантирует безопасную обработку данных о держателях платежных карт, а также их передачу и хранение в ИТ-системах различных организаций в рамках бизнес-процессов.

«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, «ДатаЛайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ».

Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тысяч стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками (крупнейшая в России точка обмена трафиком MSK-IX), телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов.

«Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2020, iKSConsulting, 2020) и поставщиков IaaS-услуг (TMT Consulting, 2020).

* PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт.