В ходе встречи с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, экспертами и аналитиками отрасли состоялось обсуждение текущей ситуации на внутреннем рынке топлива и возможных мер по сохранению его баланса.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке. В ходе встречи обсуждалась динамика розничных и биржевых цен на нефтепродукты, а также уровень запасов топлива.

В настоящее время суммарные товарные остатки автомобильных бензинов превышают 1,6 млн тонн, дизельного топлива – 2,6 млн тонн, что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка. Производство автомобильных бензинов с начала года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки на внутренний рынок – на 12,6%. При этом в течение июля экспорт снизился на 14,6% по сравнению с июлем 2020 года.

Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, при этом по-прежнему на особом контроле остаётся ситуация с биржевыми ценами.

«Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива. Также считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии. Также поручаю Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации», – подчеркнул Александр Новак.

Также вице-премьер поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.