Политехнический музей – один из крупнейших и старейших научно-технических музеев мира. Он создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года. Сейчас здание закрыто на реконструкцию. После открытия изменится его облик и концепция – Политех станет открытой площадкой для научных дискуссий, творческих экспериментов, образовательных проектов. Музей сможет принимать 2 млн человек в год.

Для выдачи 3,3 МВт мощности энергетики «Россети Московский регион» построили распределительную и две трансформаторные подстанции суммарной мощностью 8200 кВА, проложили 20 кабельных линий 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 8 км. Инвестиции компании превысили 225 млн рублей.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков отметил, что работы велись в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. Музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Россети» провели работы по техприсоединению с минимальным воздействием на городскую среду, при этом для современного комплекса обеспечена необходимая мощность и высокая надежность электроснабжения. Подключение культурных и досуговых объектов является важным направлением деятельности Группы, поскольку инфраструктура - это неотъемлемое условие для развития внутреннего туризма.