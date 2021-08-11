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Инвесторы начнут возводить первые заводы в ОЭЗ "Новгородская" в 2022 году

Инвесторы начнут возводить первые заводы в ОЭЗ Новгородская в 2022 году

11 августа 2021, 09:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ НОВГОРОДСКАЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строительство первых предприятий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новгородской области начнется во втором квартале 2022 года. Осенью этого года на территории зоны начнется обустройство инженерных коммуникаций, сообщил во вторник журналистам губернатор Андрей Никитин по итогам рабочей поездки в регион министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"В октябре начнется проектирование, по мере выхода проектов из экспертизы начнется стройка. Это будут газовые сети, сети коммунальные, электричество. Мы бы не хотели ухудшать экологическую ситуацию в регионе, поэтому надо строить нормальные очистные, ливневки, чтобы все было по-человечески. Эту работу в октябре вы увидите. Надеюсь, что первые инвесторы у нас начнут строить свои предприятия во втором квартале следующего года", - сказал Никитин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 11 июля постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 га. На ее территории планируется открыть предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Региональные власти займутся ее дальнейшим обустройством, стоимость работ оценена в 1,3 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

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