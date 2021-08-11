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В 1 полугодии АО "РЭС" вложило почти миллиард рублей в электросетевой комплекс Новосибирской области

В 1 полугодии АО РЭС вложило почти миллиард рублей в электросетевой комплекс Новосибирской области

11 августа 2021, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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В Новосибирской области продолжается активная реализация инвестиционной программы акционерного общества «Региональные электрические сети», корректировки к которой были утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики № 120 от 06.07.2021г.

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и создание интеллектуальной системы учета.

По итогам первого полугодия 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило 947 млн рублей, что на 24% превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 60 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 18 МВА, а также 104 МВА на ключевых центрах питания.

В частности, в 1 полугодии уже выполнены мероприятия по строительству электрических сетей 0,4-10 кВ в рамках создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный».

Всего на текущий год компанией запланировано инвестиций на сумму более 2,7 млрд рублей, в том числе 749 млн рублей для целей технологического присоединения потребителей.

В отчетном периоде АО «РЭС» начаты работы по ряду крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость, в том числе:

Компания планирует только наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на модернизацию электросетевых объектов и повышение надежности электроснабжения. До конца 2021 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе:

  • строительство ЛЭП 6 кВ в Мошковском район;
  • реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ на территории г. Новосибирска и районов области (ул. Московская, ул. Большая, Кропоткина, Связистов, ул. Коммунстроевская, Таймырская, С. Шамшиных, ул. Танкистов, ул. Таймырская, ул. Яковлева, ул. Линейная, ул. Ипподромская, ул. Тульская, и т.д.; с. Новолуговое, Майское, с. Боровое, п. Тулинский, с. Шибково, п. Ленинский, с. Шилово, р.п. Ордынское, с. Большой Оёш, и т.д.);
  • строительство объектов электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения ряда социально значимых объектов, среди которых кампус НГТУ НЭТИ и 7 поликлиник в Новосибирске;
  • исполнение обязательств, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал;

Все инвестиционные проекты, реализуемые АО «РЭС», позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.

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Источник: АО "РЭС"

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