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11 августа 2021, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "РЭС"
В Новосибирской области продолжается активная реализация инвестиционной программы акционерного общества «Региональные электрические сети», корректировки к которой были утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики № 120 от 06.07.2021г.
Приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и создание интеллектуальной системы учета.
По итогам первого полугодия 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило 947 млн рублей, что на 24% превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 60 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 18 МВА, а также 104 МВА на ключевых центрах питания.
В частности, в 1 полугодии уже выполнены мероприятия по строительству электрических сетей 0,4-10 кВ в рамках создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный».
Всего на текущий год компанией запланировано инвестиций на сумму более 2,7 млрд рублей, в том числе 749 млн рублей для целей технологического присоединения потребителей.
В отчетном периоде АО «РЭС» начаты работы по ряду крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость, в том числе:
Компания планирует только наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на модернизацию электросетевых объектов и повышение надежности электроснабжения. До конца 2021 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе:
Все инвестиционные проекты, реализуемые АО «РЭС», позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.
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