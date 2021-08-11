Обеспечение надежной работы и развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики обсуждалось на рабочей встрече Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Руководителя Оперштаба по развитию электроэнергетики Чеченской Республики Адама Делимханова и Министра промышленности и энергетики региона Рустама Шаптукаева в Москве.

До 2024 года в Республике в рамках реализации программы снижения потерь в электросетях АО «Чеченэнерго» планируется установить около 200 тыс. «умных» счетчиков, реконструировать 1,8 тыс. км линий электропередачи 10-0,4 кВ и модернизировать 435 трансформаторных подстанций.

Также в повестке встречи были параметры реализации программы модернизации и повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Республики и ситуация с платежами на ОРЭМ.