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В 2021 году "Россети" инвестируют более 1,5 млрд руб. в электросетевой комплекс Чеченской Республики

В 2021 году Россети инвестируют более 1,5 млрд руб. в электросетевой комплекс Чеченской Республики

11 августа 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Обеспечение надежной работы и развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики обсуждалось на рабочей встрече Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Руководителя Оперштаба по развитию электроэнергетики Чеченской Республики Адама Делимханова и Министра промышленности и энергетики региона Рустама Шаптукаева в Москве.

До 2024 года в Республике в рамках реализации программы снижения потерь в электросетях АО «Чеченэнерго» планируется установить около 200 тыс. «умных» счетчиков, реконструировать 1,8 тыс. км линий электропередачи 10-0,4 кВ и модернизировать 435 трансформаторных подстанций.

Также в повестке встречи были параметры реализации программы модернизации и повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Республики и ситуация с платежами на ОРЭМ.

«В электросетевом комплексе Чеченской Республики продолжаются мероприятия по развитию и модернизации энергообъектов, охватывающие крупнейшие районы. Перспективные рекреационные зоны будут обеспечены необходимой инфраструктурой, что соответствует задачам нацпроекта по развитию туризма в нашей стране. В целом утвержденный объем инвестиций компаний под управлением ПАО «Россети» в регионе в 2021 году превышает 1,5 млрд рублей», - отметил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

 

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Источник: ПАО "Россети"

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