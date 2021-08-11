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В Тюмени появится жилой "меридиан" за 5 миллиардов

В Тюмени появится жилой меридиан за 5 миллиардов

11 августа 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 5 млрд рублей строительство жилого квартала «Меридиан Юг» в Тюмени. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Меридиан».

Жилой квартал из четырех домов высотой от десяти до 20 этажей рассчитан на 2410 квартир. Проект будет сдаваться очередями со второго квартала 2023 года до первого квартала 2025 года.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время с использованием эскроу в Тюменской области возводится 82% новостроек (1,883 млн кв. метров). Всего в регионе строится 2,281 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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