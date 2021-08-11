В отчете, опубликованном аналитической компанией EnAppSys*, представлены результаты анализа объемов импорта и экспорта электроэнергии в Европе за первые шесть месяцев 2021 г.

Согласно представленным данным, общий объем чистого экспорта электроэнергии во Франции составил 21 ТВт*ч, при этом большая часть электроэнергии экспортировалась в Великобританию (8,6 ТВт*ч) и Италию (7,2 ТВт*ч). Объем производства электроэнергии атомной энергетикой во Франции в первом полугодии текущего года был аналогичен уровню в предыдущие годы (за исключением 2020 г.), но, при этом, экспорт электроэнергии значительно вырос. Такой рост экспорта при аналогичном уровне производства атомной энергии во Франции объясняется тем, что уровень потребления еще не достиг уровня потребления до пандемии COVID-19. Увеличение объема экспорта электроэнергии также обусловлено продолжающейся тенденцией повышения цен на выбросы углерода в ЕС. При более высоких ценах на выбросы углерода соседним странам выгоднее импортировать больше электроэнергии из Франции, где много низкоуглеродной генерации. В последующие месяцы вполне вероятно уровень производства атомной энергии во Франции останется на том же уровне, соответственно и объемы экспорта электроэнергии останутся высокими.

Второй по объему экспорта электроэнергии стала Швеция с 11,4 ТВт*ч, на третьем месте Норвегия с 6,6 ТВт*ч экспортируемой электроэнергии. Основным производителем электроэнергии в Швеции является гидроэнергетика, которая поддерживается 3 атомными электростанциями и развивающейся ветровой генерацией, выработка которой достигла нового рекордного значения в марте 2021 г. Объекты генерации, работающие на ВИЭ, и атомная генерация позволили Швеции увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны.

Крупнейшим европейским нетто-импортером электроэнергии с объемом импорта в 19,8 ТВт*ч оставалась Италия, которая импортировала 9 ТВт*ч из Швейцарии и 7,3 ТВт*ч – из Франции. Второй по объему импорта электроэнергии в Европе оставалась Великобритания, для которой чистый импорт в первой половине 2021 г. составил 12,3 ТВт*ч. Объем импорта электроэнергии в Великобританию еще больше увеличится благодаря трансграничному соединению в Северном море между Великобританией и Норвегией, которое планируется ввести в эксплуатацию в октябре текущего года. Электроэнергию, которая будет передаваться по трансграничному соединению, планируется продавать через систему неявных аукционов (implicit auction) в рамках рынка на сутки вперед. Ожидается, что после начала коммерческой эксплуатации соединения Норвегия будет практически постоянно экспортировать в Великобританию недорогую электроэнергию, вырабатываемую норвежской гидрогенерацией, и только в редких случаях импортировать электроэнергию из Великобритании. Например, в конце марта 2021 г. цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед в Великобритании были ниже, чем в Норвегии, и это указывает на то, что электроэнергия в подобной ситуации будет экспортироваться из Великобритании в Норвегию. В долгосрочной перспективе Великобритания перестанет быть чистым импортером электроэнергии, поскольку вдоль ее прибрежной линии строится все больше и больше ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* https://www.enappsys.com/free-reports/