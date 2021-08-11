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Яхтенную марину под Севастополем начнут строить после курортного сезона

Яхтенную марину под Севастополем начнут строить после курортного сезона

11 августа 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Власти Севастополя намерены приступить к реконструкции набережной в рамках проекта яхтенной марины в Балаклаве уже после курортного сезона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Севастополя. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем", - доложил Развожаев.

Как ранее рассказывал глава города, модернизация курорта не приведет к потере аутентичности бухты. В рамках проекта планируется модернизация всех коммуникаций, расширение дорог для правильной организации пешеходной и автомобильной зон, реконструкция набережных, берегоукрепление, капитальный ремонт дорог, а также прилегающей к ним площади.

Кроме того, в рамках проекта планируется отреставрировать исторические здания, благоустроить пляж, увеличить емкость марины, создать рекреационный комплекс. После реализации проекта будет создано современное общественное пространство вдоль бухты с возможностью стоянки судов.

 

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Источник: РИА Новости

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