Власти Севастополя намерены приступить к реконструкции набережной в рамках проекта яхтенной марины в Балаклаве уже после курортного сезона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Севастополя. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем", - доложил Развожаев.

Как ранее рассказывал глава города, модернизация курорта не приведет к потере аутентичности бухты. В рамках проекта планируется модернизация всех коммуникаций, расширение дорог для правильной организации пешеходной и автомобильной зон, реконструкция набережных, берегоукрепление, капитальный ремонт дорог, а также прилегающей к ним площади.

Кроме того, в рамках проекта планируется отреставрировать исторические здания, благоустроить пляж, увеличить емкость марины, создать рекреационный комплекс. После реализации проекта будет создано современное общественное пространство вдоль бухты с возможностью стоянки судов.