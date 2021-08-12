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Большое видео о RusCable CLUB 2021!

Большое видео о RusCable CLUB 2021!

12 августа 2021, 14:45
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCableClub, RusCable, RusCableCLUB2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Время чтения ≈ 1 мин
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То, чего ждали многие: большое видео о RusCable CLUB 2021! Самые яркие моменты крупнейшей вечеринки для кабельщиков!

9 июня 2021 года, в центре Москвы собрались свыше 100 представителей отраслевых компаний, чтобы не только хорошо провести время, но и завести новые, полезные знакомства!

Прочувствуйте все самые яркие моменты вечера, атмосферу Cyberpunk и Retrowave, а также проникнитесь настроением главной неформальной отраслевой встречи в нашем большом видео!

Этот масштабный праздник состоялся благодаря поддержке наших верных партнеров:

Спасибо всем, кто был в тот тень вместе с нами. Ждем новых гостей в следующем году на не менее грандиозном событии RusCable CLUB 2022!  

Будущее кабельного бизнеса уже здесь, прямо рядом с вами!

 

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Источник: RusCable.Ru

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