То, чего ждали многие: большое видео о RusCable CLUB 2021! Самые яркие моменты крупнейшей вечеринки для кабельщиков!

9 июня 2021 года, в центре Москвы собрались свыше 100 представителей отраслевых компаний, чтобы не только хорошо провести время, но и завести новые, полезные знакомства!

Прочувствуйте все самые яркие моменты вечера, атмосферу Cyberpunk и Retrowave, а также проникнитесь настроением главной неформальной отраслевой встречи в нашем большом видео!

Этот масштабный праздник состоялся благодаря поддержке наших верных партнеров:

Спасибо всем, кто был в тот тень вместе с нами. Ждем новых гостей в следующем году на не менее грандиозном событии RusCable CLUB 2022!

Будущее кабельного бизнеса уже здесь, прямо рядом с вами!