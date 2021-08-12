RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
12 августа 2021, 14:45
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCableClub, RusCable, RusCableCLUB2021
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
То, чего ждали многие: большое видео о RusCable CLUB 2021! Самые яркие моменты крупнейшей вечеринки для кабельщиков!
9 июня 2021 года, в центре Москвы собрались свыше 100 представителей отраслевых компаний, чтобы не только хорошо провести время, но и завести новые, полезные знакомства!
Прочувствуйте все самые яркие моменты вечера, атмосферу Cyberpunk и Retrowave, а также проникнитесь настроением главной неформальной отраслевой встречи в нашем большом видео!
Этот масштабный праздник состоялся благодаря поддержке наших верных партнеров:
Спасибо всем, кто был в тот тень вместе с нами. Ждем новых гостей в следующем году на не менее грандиозном событии RusCable CLUB 2022!
Будущее кабельного бизнеса уже здесь, прямо рядом с вами!
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