Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции «Кубань», расположенной в Тбилисском районе Краснодарского края. Крупный центр питания обеспечивает электроэнергией жителей станицы Тблисской, целый ряд промышленных потребителей и социально значимых объектов.

К подстанции «Кубань» подключены пункт водозабора, очистные сооружения, пожарная часть, кирпичный завод, ряд крестьянско-фермерских хозяйств и завод по производству растительных масел и жмыхов, который каждый час потребляет около 1,5 МВА электроэнергии. Кроме того, центр питания обеспечивает электричеством жителей восточной части станицы Тбилисская.

В ходе работ специалисты Усть-Лабинских электрических сетей заменили на энергообъекте шесть высоковольтных вводов на секционном выключателе 35 кВт и произвели капитальный ремонт силового трансформатора подстанции. Энергетики также выполнили техническое обслуживание устройств противоаварийной автоматики и релейной защиты, системы заземления, осуществили покраску корпусов электрического оборудования и вспомогательных металлоконструкций.

До конца августа на подстанции «Кубань» планируется провести реконструкцию переключающего устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Это позволит избежать отключения электроэнергии у потребителей при изменении режимов работы трансформатора.

Комплексный ремонт подстанции выполняется соответствии с программой технического обслуживания и ремонтов «Россети Кубань» на 2021 год. Цель программы – качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода пиковых нагрузок 2021/2022 гг.