Побили свой рекорд: в "Москабельмет" запатентовано 12 изделий

Изобретений и полезных моделей ГК «Москабельмет», защищенных патентами, стало более полусотни. С начала 2021-го прошло чуть больше полугода, но за этот период группа компаний запатентовала уже 12 изделий! Для ГК «Москабельмет» такое количество поданных и одобренных заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности стало рекордным за все годы.

Среди изделий, на которые в 2021 году «Москабельмет» получил патенты, следующие разработки:

Полезная модель «Кабель нового поколения с RFID-метками». Это кабель с системой идентификации MAGNETAG ® , о которой мы неоднократно рассказывали. MAGNETAG® включена в реестр инновационных отечественных разработок в области IT, цифровых технологий, автоматизации и робототехники.

, о которой мы неоднократно рассказывали. MAGNETAG® инновационных отечественных разработок в области IT, цифровых технологий, автоматизации и робототехники. Полезная модель «Провод одножильный плоский изолированный». Это провод с минимальными габаритами и повышенной стойкостью к воздействую внешних факторов, улучшенными электрическими характеристиками.

Огнестойкие кабели с жилой из алюминиевого сплава: как в одножильном исполнении, так и в многожильном.

Уникальное устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля.

Сам новый кабель с такой гофрированной оболочкой. Кабель характеризуется повышенной надежностью при использовании в зонах большой подвижности грунтов, с высокой коррозионной активностью, включая зоны с повышенной сейсмичностью, в том числе арктические области, а также в местах с высокой механической нагрузкой, например, при строительстве и эксплуатации аэродромов, портов, метрополитена.

Пожаробезопасные кабели с повышенной гибкостью для подвижной эксплуатации в условиях холодного климата: как в одножильном, так и в многожильном исполнении. Кабели предназначены для передачи электроэнергии на объектах нефтяной и газовой промышленности, в буровых установках в условиях холодного арктического климата, в том числе во взрывоопасных зонах.

Полезная модель «Стенд для испытания контактных проводов» — испытательное оборудование, для проверки контактных проводов железной дороги на истирание токоприемниками. Оно обеспечивает условия испытания, максимально близкие к реальным.

Полезная модель «Обмоточный провод с изоляцией». Этот провод с повышенным пробивным напряжением предназначен для высоковольтных электрических машин, работающих совместно с частотными преобразователями, с классом нагревостойкости 180-220 С.

Двигаясь в ногу со временем и всегда стремясь не только отвечать актуальным запросам отрасли, но и на шаг опережать их, «Москабельмет» активно развивается в направлении инноваций.

Запатентованные изделия группы компаний регулярно признаются лучшими и занимают высокие места в различных рейтингах. «Москабельмет» не останавливается на достигнутом и в дальнейшем планирует наращивать объем инновационной продукции, обеспечивающей уникальные возможности для своих клиентов и отвечающей самым высоким требованиям.