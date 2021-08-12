 
Компании

Побили свой рекорд: в "Москабельмет" запатентовано 12 изделий

Изобретений и полезных моделей ГК «Москабельмет», защищенных патентами, стало более полусотни. С начала 2021-го прошло чуть больше полугода, но за этот период группа компаний запатентовала уже 12 изделий! Для ГК «Москабельмет» такое количество поданных и одобренных заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности стало рекордным за все годы.

Среди изделий, на которые в 2021 году «Москабельмет» получил патенты, следующие разработки:

  • Полезная модель «Кабель нового поколения с RFID-метками». Это кабель с системой идентификации MAGNETAG®, о которой мы неоднократно рассказывали. MAGNETAG® включена в реестр инновационных отечественных разработок в области IT, цифровых технологий, автоматизации и робототехники.
  • Полезная модель «Провод одножильный плоский изолированный». Это провод с минимальными габаритами и повышенной стойкостью к воздействую внешних факторов, улучшенными электрическими характеристиками.
  • Огнестойкие кабели с жилой из алюминиевого сплава: как в одножильном исполнении, так и в многожильном.
  • Уникальное устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля.
  • Сам новый кабель с такой гофрированной оболочкой. Кабель характеризуется повышенной надежностью при использовании в зонах большой подвижности грунтов, с высокой коррозионной активностью, включая зоны с повышенной сейсмичностью, в том числе арктические области, а также в местах с высокой механической нагрузкой, например, при строительстве и эксплуатации аэродромов, портов, метрополитена.
  • Пожаробезопасные кабели с повышенной гибкостью для подвижной эксплуатации в условиях холодного климата: как в одножильном, так и в многожильном исполнении. Кабели предназначены для передачи электроэнергии на объектах нефтяной и газовой промышленности, в буровых установках в условиях холодного арктического климата, в том числе во взрывоопасных зонах.
  • Полезная модель «Стенд для испытания контактных проводов» — испытательное оборудование, для проверки контактных проводов железной дороги на истирание токоприемниками. Оно обеспечивает условия испытания, максимально близкие к реальным.
  • Полезная модель «Обмоточный провод с изоляцией». Этот провод с повышенным пробивным напряжением предназначен для высоковольтных электрических машин, работающих совместно с частотными преобразователями, с классом нагревостойкости 180-220 С.

Двигаясь в ногу со временем и всегда стремясь не только отвечать актуальным запросам отрасли, но и на шаг опережать их, «Москабельмет» активно развивается в направлении инноваций.

Запатентованные изделия группы компаний регулярно признаются лучшими и занимают высокие места в различных рейтингах. «Москабельмет»  не останавливается на достигнутом и в дальнейшем планирует наращивать объем инновационной продукции, обеспечивающей уникальные возможности для своих клиентов и отвечающей самым высоким требованиям.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Москабельмет"

МКМZ
7.62

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
11.08.2021
"Орловский кабельный завод" продает участок для прозводства кабеля и б/у оборудование
11.08.2021
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расширяет производственный парк оборудования 
11.08.2021
"Дебиторка" завода "Кавказкабель" в КБР подешевела на 68 млн рублей
Нереальный LAN HFLTx! Такого кабеля нет на рынке! Итоги исследования Ассоциации 11.08.2021
Нереальный LAN HFLTx! Такого кабеля нет на рынке! Итоги исследования Ассоциации "Электрокабель"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно