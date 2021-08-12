«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации самого мощного центра питания севера Томской области - подстанции 220 кВ «Советско-Соснинская». Будет установлен новый трансформатор мощностью 63 МВА и современные устройства релейной защиты. Это повысит надежность электроснабжения Советского и Вахского месторождений нефти компании «Роснефть», головной нефтеперекачивающей станции нефтепровода Александровское - Томск - Анжеро-Судженск АО «Транснефть-Сибирь», а также потребителей города Стрежевой с населением 40 тыс. человек. Инвестиции в проект составят 155 млн рублей. Завершение работ запланировано на 2022 год.



Выдачу мощности подстанции 220 кВ «Советско-Соснинская» обеспечивают три силовых автотрансформатора, а также два трансформатора, предназначенных для преобразования уровня напряжения в сети. Пять лет назад - в 2016 году - благодаря замене всех автотрансформаторов мощность подстанции была увеличена на 60% (до 501 МВА). Сейчас планируется выполнить замену еще одного выработавшего свой ресурс силового трансформатора современным агрегатом без увеличения мощности. Будет смонтирован новый трансформатор мощностью 63 МВА отечественного производства.



Кроме того, на энергообъекте установят современные микропроцессорные комплексы релейной защиты отечественного производства со встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Они обеспечат защиту подстанционного оборудования от коротких замыканий.



Подстанция 220 кВ «Советско-Соснинская» - третья по установленной мощности подстанция Томской области. Она питает потребителей севера области, в том числе крупные предприятия по добыче и транспортировке нефти и газа.