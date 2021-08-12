Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев направил благодарственное письмо в адрес Первого заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председателя технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Сергея Павлушко за развитие системы стандартизации в отрасли.

«По результатам проведенной оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации за 2020 год ТК 016 «Электроэнергетика» традиционно вошел в число национальных технических комитетов – лидеров рейтинга, заняв второе место, что свидетельствует о высоком уровне развития национальной стандартизации в области электроэнергетики и высоком уровне организационной работы комитета. От лица Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и от себя лично выражаю благодарность вам, а также ответственному секретарю, секретариату и всем членам возглавляемого вами технического комитета за проявленный высокий уровень профессиональной компетентности и достойный уровень организации работ по стандартизации», – подчеркнул руководитель Росстандарта в письме.

В 2020 году в рамках деятельности ТК 016, базовой организацией которого является Системный оператор, по программе национальной стандартизации утверждено 34 стандарта в области релейной защиты и автоматики, информационной модели электроэнергетики, электросетевого оборудования, передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения, а также по вопросам эксплуатации газотурбинных установок, испытаний фотоэлектрических модулей. Кроме того, проведена экспертиза более 10 стандартов смежных комитетов, а также первичная инвентаризация стандартов в области электроэнергетики.

На межгосударственном уровне в СНГ технический комитет начал в 2020 году работы по обновлению терминологического стандарта ГОСТ 21027-75 на электроэнергетические системы, стандарта ГОСТ 29322-2014 на номинальные напряжения электрических систем и двух стандартов ГОСТ 24278–2016 и ГОСТ 28969–91 на паровые турбины большой и малой мощности по программе МТК 541 «Электроэнергетика», действующего на базе ТК 016.

Более 100 экспертов от ТК 016 представляют Российскую Федерацию в работе комитетов Международной электротехнической комиссии (МЭК). В 2020 году представители организаций-членов ТК 016 приняли участие в заседаниях рабочих групп и пленарных заседаниях МЭК/ТК 8 «Системные аспекты электроснабжения», МЭК/ТК 57 «Управление электроэнергетическими системами и сопутствующие технологии обмена информацией», МЭК/СК «Умная энергетика», МЭК/ТК 95 «Измерительные реле и устройства релейной защиты», МЭК/ТК 120 «Системы аккумулирования энергии», а также в мероприятиях 84-й Генеральной сессии МЭК. В 2020 году проведена ревизия экспертов от ТК 016, участвующих в работе МЭК, организован регулярный сбор отзывов по проектам документов МЭК. Кроме того, обновлен сайт базовой организации технического комитета и портал ТК 016 «Электроэнергетика».

Важным показателем востребованности разработанных в ТК 016 стандартов стало применение ссылок на них в нормативно-правовых актах Минэнерго России, благодаря чему наиболее критичные требования национальных стандартов становятся обязательными для применения в отрасли.

О техническом комитете по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

TK 016 является формой сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации. TK 016 сформирован из представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций в электроэнергетике, общероссийских общественных организаций и объединений, научных и производственных организаций и предприятий электроэнергетики, профильных высших учебных заведений.

Одной из главных задач ТК 016 является эффективное использование национальных стандартов для проведения единой технической политики в электроэнергетике, достижения технологической совместимости оборудования на объектах электроэнергетики, в электросетевом комплексе и Единой энергетической системе России в целом для обеспечения ее надежного функционирования и развития.

Область деятельности ТК 016 – стандартизация в области электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе системам силовой электроники, а также стандартизация интеллектуальных технологий в электроэнергетике.