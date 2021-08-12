 
Цифровая революция

В Москве создали Единую цифровую платформу градостроительной деятельности

В Москве создали Единую цифровую платформу градостроительной деятельности

12 августа 2021, 18:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АИС
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Москвы создали Единую цифровую платформу градостроительной деятельности. Одной из ее задач станет автоматизация предоставления госуслуг в этой сфере, сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы создало Единую цифровую платформу градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Основная задача новой платформы - обеспечить эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы, а также автоматизировать предоставление государственных услуг в сфере градостроительной деятельности", - говорится в сообщении.

Платформа обеспечивает дальнейшее развитие существующих информационных систем Москвы в сфере градостроительной деятельности, среди которых: автоматизированные информационные системы (АИС) "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве", "Контроль за прохождением экспертизы проектно-сметной документации", "Контроль инвестиционной деятельности в строительстве"; единая информационная система "Мосгорзаказ"; интегрированная АИС "Разрешения и нарушения"; информационно-аналитическая система управления градостроительной деятельностью; отраслевая автоматизированная система информатизации комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

"ЕЦП ГД будет использована в реализации таких важных проектов как формирование Московского территориального строительного каталога, оказание услуг граждан в рамках суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации", а также для формирования цифровых паспортов объектов капитального строительства", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что цифровые паспорта объединяют всю информацию о строительных объектах, включая сведения о технико-экономических показателях и документации, график строительства с указанием основных этапов, данные с умной строительной площадки, видео- и фотоматериалы.

"Цифровые паспорта станут основой для внедрения комплексных услуг (суперсервисов) и проактивного (автоматически, без заявления и личного визита) предоставления услуг участникам градостроительной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Как ожидается, благодаря созданию платформы сроки осуществления административных процедур в сфере градостроительной деятельности сократятся в несколько раз, а это значительно сократит сроки строительства жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, других городских объектов.

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Источник: ТАСС

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Обсуждают на форуме (3)

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