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В первом полугодии компания "Россети Волга" ввела в эксплуатацию более 500 км линий электропередачи

В первом полугодии компания Россети Волга ввела в эксплуатацию более 500 км линий электропередачи

12 августа 2021, 10:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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За 6 месяцев 2021 года энергетики ПАО «Россети Волга» ввели в эксплуатацию более 500 км линий электропередачи и 51 МВА трансформаторной мощности на территории 7 регионов зоны ответственности компании. Объем инвестиций в электросетевой комплекс составил свыше 3,7 млрд рублей.

Основной объем работ по капитальному строительству и реконструкции выполнен в рамках технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям. Специалисты «Россети Волга» обеспечили электроснабжение порядка 300 предприятий АПК, почти 40 медицинских учреждений, свыше 200 объектов инфраструктуры связи, систем освещения на улицах полутысячи населенных пунктов и ключевых участках автомагистралей. Всего энергетики предоставили заявителям более 280 МВт мощности.

Крупнейшие реализованные проекты технологического присоединения, работы по которым велись в рамках инвестиционной программы – обеспечение электроснабжения объектов производителя металлоформ для строительства ООО «Золотой пояс» (Саратовская область), малоэтажной жилой застройки в рамках программы «Жильё для российской семьи» (села Белозерское Самарской области), насосной станции в Сухотерешанском сельском поселении (Ульяновская область), новых кварталов перспективного жилого района «Арбеково» (Пензенская область), Ковылкинского комбикормового завода (Республика Мордовия), многоэтажного жилого дома (г. Чебоксары Чувашская республика), создание схемы выдачи мощности с Оренбургской солнечной электростанции СЭС-3 (Оренбургская область).

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Источник: Россети Волга

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