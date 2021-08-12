Французский системный оператор RTE совместно с итальянской компанией Nidec Industrial Solutions, специализирующейся на производстве электрооборудования, объявили о начале тестовой эксплуатации пилотного проекта Ringo – первой в мире крупномасштабной системы автоматизированного управления режимами работы систем накопления электроэнергии (СНЭЭ).

Винджан – Жаланкур (Vingeanne - Jalancourt) в коммуне Фонтенель (Fontenelle), в департаменте Кот-д'Ор (Côte-d’Or) – район с высокой концентрацией ветровой генерации – был выбран в качестве места установки одной из экспериментальных СНЭЭ выходной мощностью 12 МВт и энергоемкостью 24 МВт*ч. В ходе тестовой эксплуатации будет испытана система автоматического управления излишками выработки ВИЭ-генерации. Система Ringo позволяет накапливать избыточную электроэнергию во время пиков производства и возвращать ее в сеть по мере необходимости. Система поможет избежать строительства новых линий электропередачи (ЛЭП) и снизить потери электроэнергии, производимой из ВИЭ.

Система Ringo – интеллектуальная система, которая впервые в мире будет осуществлять автоматическое дистанционное управление СНЭЭ, расположенных, помимо района Винджан – Жаланкур, еще в 2-х регионах с высокой концентрацией ВИЭ-генерации – коммунах Беллак (Bellac) на западе Франции и Вантавон (Ventavon) в Верхних Альпах, на юго-востоке страны. Суммарная энергоемкость 3 СНЭЭ составляет 100 МВт*ч, что достаточно для электроснабжения 40 тыс. французских домохозяйств в течение часа. Управление СНЭЭ будет осуществляться при помощи PLCs*, использующих данные установленных в электрической сети датчиков, измеряющих перетоки электроэнергии. Алгоритмы, заложенные в PLCs, оптимизируют аккумулирование и выдачу электроэнергии в режиме реального времени. Тестовая эксплуатация системы Ringo продлится 3 года.

Проект Ringo отвечает целям развития возобновляемой энергетики, установленным правительством Франции, и направлен на повышение энергетической гибкости национальной энергосистемы и обеспечение условий для интеграции в энергосистему крупномасштабных СНЭЭ к 2030 г. Проект был одобрен французским отраслевым регулятором – Комиссией по регулированию энергетики (Commission de Régulation de l'Energie, CRE). Объем инвестиций в проект Ringo составил € 80 млн.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* Программируемые логические контроллеры.