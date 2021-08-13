Компания NDC Technologies Inc., глобальный поставщик интеллектуальных решений в области контрольно-измерительной аппаратуры, которые хорошо известны в кабельной промышленности благодаря линейке продуктов “Beta Laser Mike” для измерения параметров проводов, кабелей, труб.

Компания выпустила целый ряд современных систем для измерения диаметра, в том числе единственное в кабельной отрасли четырёх-координатное измерительное устройство. Внимательно прислушиваясь к потребностям клиентов и учитывая ситуацию на рынке, команда разработчиков компании NDC недавно представила систему измерения диаметра серии Accu Scan Pro. Эта серия – последняя разработка в области одноосевых устройств измерения диаметра, которая обеспечивает высокую точность, эффективность и надёжность результатов измерения.

Измерительная система построена на тех же самых проверенных на практике платформах электроники, которые сделали семейство измерительных систем “Beta Laser Mike Accu Scan” широко признанным решением для измерения диаметра кабельных изделий. Компактная система этой серии отличается гибкостью её использования. Она может быть легко интегрирована в технологический процесс для контроля в режиме реального времени диаметра изделия или может быть использована как автономное решение для контроля диаметра в режиме off-line. Производители получают преимущества благодаря более высокому качеству продукции и существенной экономии материалов. Устройства серии AccuScan Pro можно использоваться для измерения пластмассовых труб/шлангов, шнуров, стержней, проволоки, кабелей и других экструдированных или полученных волочением цилиндрических, плоских или уникальных профильных изделий.

С точки зрения производительности измерительные устройства серии AccuScan Pro обеспечивают наилучшую отдачу от инвестиций.

Преимущества этих устройств: