Форум Buy in Moscow собрал на одной площадке лидеров столичного несырьевого неэнергетического экспорта, представителей федеральных органов власти, а также российских регионов. Организатором выступил Центр поддержки экспорта «Моспром». Одной из главных целей форума стала идея кооперации московских и региональных компаний, обмен опытом, создание совместных проектов по поставке продукции за рубеж.

Несмотря на то, что Москва сегодня является лидером несырьевого неэнергетического экспорта России – по итогам семи месяцев 2021 года более 16% приходится именно на Москву – столичные компании уделяют особое внимание изучению лучших кейсов и применению их на своих производствах,

- отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Главным мероприятием экспортного форума стало пленарное заседание «Экспорт в новых реалиях. От глобализации до деглобализации», в котором приняли участие представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Минпромторга России, Министерства сельского хозяйства, Российского экспортного центра, Правительств Ленинградского области и Удмуртии.

Как отметил представитель Минпромторга России, Москва показывает устойчивую положительную динамику развития промышленного экспорта, а меры поддержки экспортеров, которые предоставляют столичные власти, комплексно дополняют механизмы, предусмотренные национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Форум объединил в себе три формата: деловую программу, состоящую из 6 дискуссионных мероприятий, коммуникационную площадку Mosprom.Mentor, в рамках которой московские компании могли получить консультации у экспертов ВЭД, а также стратегические сессии по 5 приоритетным отраслям. Также в рамках работы сессии Mosprom.Mentor было проведено порядка 50 консультационных встреч московских экспортёров со специалистами в области продвижения на внешних рынках, финансового и юридического сопровождения экспортёров, а также в области международного нетворкинга.