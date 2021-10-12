Компания во взаимодействии с ФАС России разработала Методику расчета стоимости услуг на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на собственных объектах сетевого комплекса, которая с конца 2021 года будет применяться во всех дочерних обществах. Методика соответствует требованиям антимонопольного законодательства, учитывает дополнительные затраты на обслуживание и ремонт ЛЭП, на которых размещены ВОЛС, расходы на обеспечение целостности линий связи при переустройстве сетевой инфраструктуры.

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций мира (в управлении – более 2,4 млн км ЛЭП). «Россети» предоставляют объекты для размещения ВОЛС сторонних компаний. Это позволяет операторам связи повышать надежность услуг в районах с высоким траффиком, развивать сервисы даже в удаленных и труднодоступных регионах.

Внедрение единой Методики расчета стоимости доступа будет способствовать расширению сотрудничества телекоммуникационных операторов и компаний Группы «Россети». Решены задачи по облегчению доступа телекоммуникационных компаний к объектам электросетевой инфраструктуры для размещения линий связи, что позволит оптимизировать капитальные и операционные затраты операторов на развитие, как следствие, активнее решать задачи по ликвидации «цифрового» неравенства. При этом документ учитывает необходимость обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса страны при осуществлении кооперации между участниками рынка.