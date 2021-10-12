Участок Р-297 "Амур" ожидает ремонт

Двенадцать километров автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск отремонтируют, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на участке км 100+000 – км 112+000. Согласно проектной документации, на дороге предусмотрен ремонт дорожной одежды, водопропускных труб, пересечений и примыканий, а также установка знаков на металлических стойках, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки. Окончание работ назначено на 17 ноября 2022 года.

Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края объявило открытый конкурс, заявки на участие в котором принимают до 3 ноября. Из бюджета федерального дорожного фонда на работы выделили 438 млн рублей.

