 
Контракты

Участок Р-297 "Амур" ожидает ремонт

Участок Р-297 Амур ожидает ремонт

12 октября 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Двенадцать километров автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск отремонтируют, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на участке км 100+000 – км 112+000. Согласно проектной документации, на дороге предусмотрен ремонт дорожной одежды, водопропускных труб, пересечений и примыканий, а также установка знаков на металлических стойках, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки. Окончание работ назначено на 17 ноября 2022 года.

Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края объявило открытый конкурс, заявки на участие в котором принимают до 3 ноября. Из бюджета федерального дорожного фонда на работы выделили 438 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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