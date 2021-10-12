ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» при содействии Центра поддержки экспорта РМ в составе совместного стенда предприятий Республики Мордовия принял участие в крупнейшей отраслевой выставке «KIOGE 2021».

В 2021 году в выставке приняли участие 156 компаний из Австрии, Бахрейна, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстана, Нидерландов, России, Хорватии, которые представили новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки.

За время работы выставки сотрудники завода провели множество продуктивных встреч с потенциальными партнерами. В рамках данного мероприятия состоялась встреча с Печенкиным Олегом Владимировичем, руководителем Представительства АО «Российский экспортный центр» в Казахстане.

В заключительный день выставки состоялся круглый стол «Российско-казахстанское сотрудничество в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслях. Лучшие практики. Перспективы», где был презентован потенциал завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» и перспективы сотрудничества с компаниями Казахстана.

Участие в выставке «KIOGE 2021» позволило продемонстрировать экспортные возможности ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и встретиться с потенциальными заказчиками, расширить базу деловых контактов, а также принять участие в обсуждении актуальных вопросов международного сотрудничества.