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"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в крупнейшей отраслевой выставке "KIOGE 2021"

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в крупнейшей отраслевой выставке KIOGE 2021

12 октября 2021, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, KIOGE 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» при содействии Центра поддержки экспорта РМ в составе совместного стенда предприятий Республики Мордовия принял участие в крупнейшей отраслевой выставке «KIOGE 2021».

В 2021 году в выставке приняли участие 156 компаний из Австрии, Бахрейна, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстана, Нидерландов, России, Хорватии, которые представили новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки.

За время работы выставки сотрудники завода провели множество продуктивных встреч с потенциальными партнерами. В рамках данного мероприятия состоялась встреча с Печенкиным Олегом Владимировичем, руководителем Представительства АО «Российский экспортный центр» в Казахстане.

В заключительный день выставки состоялся круглый стол «Российско-казахстанское сотрудничество в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслях. Лучшие практики. Перспективы», где был презентован потенциал завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» и перспективы сотрудничества с компаниями Казахстана.

Участие в выставке «KIOGE 2021» позволило продемонстрировать экспортные возможности ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и встретиться с потенциальными заказчиками, расширить базу деловых контактов, а также принять участие в обсуждении актуальных вопросов международного сотрудничества.

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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