Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» провел организационно-технические мероприятия для выдачи необходимой мощности строящемуся тепличному комплексу в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

Энергетики Зеленчукских районных электросетей филиала в рамках договора технологического присоединения еще до начала возведения теплицы построили участок линии электропередачи 10 кВ протяженностью около 0,5 км, протянули самонесущий изолированный провод (СИП) и смонтировали пункт коммерческого учета электроэнергии. Источником питания для нового агропредприятия станет подстанция 35 кВ «Электроизолит». После завершения строительства и ввода в работу агрокомплекса в работу ему будет выдано 300 кВт мощности.

На территории района это первое крупное агропромышленное предприятие. Оно возводится в окрестностях станицы Кардоникской. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить жителей района новыми рабочими местами и даст толчок к экономическому развитию муниципального образования.

В этом году специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» также выполнили необходимый объем работ и построили новый питающий центр 35-0,4 кВ «Яблоко» в Адыге-Хабльском районе для выдачи мощности системам орошения сельхозпредприятия по выращиванию садов интенсивного типа.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности "Россети Северный Кавказ". Благодаря внедрению цифровых решений на официальном сайте https://www.rossetisk.ru/ доступна дистанционная форма подачи заявки на подключение к сетям компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.