11 октября 2021 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ООО «РК Энергомаш» и НИУ «МЭИ».

Документ подписал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор ООО «РК Энергомаш» Денис Демченко.

В рамках соглашения НИУ «МЭИ» разработает программы обучения и повышения квалификации кадров для филиала ПАО «ОГК-2». К образовательному процессу будут привлечены научно-преподавательский состав и специалисты университета. Предполагается, что в ходе обучения будут использоваться цифровые тренажеры и цифровые двойники оборудования ООО «РК Энергомаш».

Студенты НИУ «МЭИ» получат возможность проходить практику на Троицкой ГРЭС - филиале ПАО «ОГК-2». Студенты университета смогут пройти обучение по обслуживанию и ремонту оборудования энергоблоков, взаимодействию в научно-исследовательском и техническо-инженерном направлениях.

«Сотрудничество с ведущими отраслевыми предприятиями - важная часть нашей образовательной стратегии, - отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. - В процессе совместной работы с «РК Энергомаш» будут решены практические учебные задачи как для наших студентов, так и для сотрудников предприятия. Уверен, что наше сотрудничество будет расширятся за счет взаимного обмена опытом, позволит выработать новые предложения и дальнейшие пути кооперации и сотрудничества».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

ООО «РК Энергомаш» — созданное в 2020 году российско-китайское совместное предприятие, мажоритарным участником которого является «Харбинская электрическая корпорация» («ХЭК») — одна из ведущих энергомашиностроительных корпораций мира, в которую входят производственные предприятия, научно-технические центры и иные активы;