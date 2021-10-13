На строительство больницы в Приобье выделили 950 млн

Приобье Ханты-Мансийского автономного округа построят участковую больницу на 200 посещений в смену, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска проводит тендер на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Больницу построят по программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Цель строительства - оказание высококвалифицированной и специализированной первичной медико-санитарной помощи населению, а также осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, говорится в документации тендера.

Участковая больница будет рассчитана на 200 посещений в смену и на 35 коек круглосуточного пребывания. Ориентировочная общая площадь здания составит, 4 000 м2, количество надземных этажей - не более 3.

Заявки на участие в тендере принимают до 10 ноября, с победителем заключат контракт на 950 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджет Российской Федерации.

