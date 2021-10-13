 
Контракты

На строительство больницы в Приобье выделили 950 млн

На строительство больницы в Приобье выделили 950 млн

13 октября 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
274

Приобье Ханты-Мансийского автономного округа построят участковую больницу на 200 посещений в смену, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска проводит тендер на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Больницу построят по программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Цель строительства - оказание высококвалифицированной и специализированной первичной медико-санитарной помощи населению, а также осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, говорится в документации тендера.

Участковая больница будет рассчитана на 200 посещений в смену и на 35 коек круглосуточного пребывания. Ориентировочная общая площадь здания составит, 4 000 м2, количество надземных этажей - не более 3.

Заявки на участие в тендере принимают до 10 ноября, с победителем заключат контракт на 950 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджет Российской Федерации.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
НИУ 13.10.2021
НИУ "МЭИ" и "РК Энергомаш" подписали соглашение о сотрудничестве
13.10.2021
"Россети" и Росприроднадзор на РЭН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей с...
13.10.2021
"Россети" и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена
13.10.2021
"Россети" и "ИНТЕР РАО – Экспорт" договорились о стратегическом партнерстве
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно