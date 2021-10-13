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Одобрена смета строительства Хабаровской ТЭЦ-4

Главгосэкспертиза России провела проверку сметной стоимости строительства Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Хабаровская ТЭЦ-4 – один из четырех проектов, реализуемых РусГидро в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России. По данным компании, помимо Хабаровской ТЭЦ-4 будут построены Артемовская ТЭЦ-2 и модернизирована Владивостокская ТЭЦ-2 в Приморском крае, а также возведена вторая очередь Якутской ГРЭС-2. Новая теплоэлектростанция в Хабаровском крае, ТЭЦ-4, позволит заменить тепло- и электрогенерирующие мощности Хабаровской ТЭЦ-1, введенной в 1954 году.

Проектом, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрено размещение основных зданий Хабаровской ТЭЦ-4 на площадке действующей ТЭЦ-1, которая продолжит работать до ввода в эксплуатацию новых объектов. Проектная установленная электрическая мощность ТЭЦ-4 составит 320,8 МВт, тепловая – 1 368 Гкал в час. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,7 млрд кВт в час.

Основным топливом для энергоблоков будет природный газ, дизельное топливо будет использоваться как аварийное для газотурбинных установок и паровых котлов и резервное - для водогрейных котлов.

Оборудование станции, включая четыре газовые турбины электрической мощностью по 82 МВт, разместят в главном корпусе строящейся ТЭЦ. В здании комплекса теплофикационных установок установят водогрейные котлы и установку деаэрации воды для подпитки теплосети. В ходе реализации проекта на территории электростанции также построят объекты газового хозяйства, насосные резервного топлива и водоснабжения, технологические эстакады и иные необходимые сооружения.

Изучив представленные расчеты, эксперты пришли к выводу, что сметная документация на строительство объекта «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

Застройщик – АО «Дальневосточная генерирующая компания». Генеральная проектная организация – ООО «Интертехэлектро-Проект».

Фото: vremya-dv.ru.

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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