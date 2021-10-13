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Режкабель запускает собственную образовательную программу

ООО «Режкабель» совместно с ГАПОУ СО «Режевской политехникум» на протяжении всего года успешно реализовывает проект в сфере образования, целью которого является формирование кадрового резерва Ржевского кабельного завода путём целенаправленной подготовки специалистов для конкретных нужд, а также помощь выпускникам с поиском работы по специальности.

В рамках сотрудничества в политехе планируется создание учебных специальностей по направлению «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника». Проект позволит получить среднее профессиональное образование по двум программам:

  • на базе 9-ти классов со сроком обучения 3,6 года;
  • на базе 11-ти классов со сроком обучения 2,4 года.

Первый набор студентов пройдёт осенью 2022 г. Для лучших студентов, за счёт завода, будет предусмотрено дальнейшее обучение по целевому направлению деятельности в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 

На данный момент предприятием была проведена большая подготовительная работа. Составлены все необходимые сметы, готовы 3d-макеты лабораторного помещения на базе «Режевского кабельного завода». Класс будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а также правилам пожарной безопасности. Удобная лаборатория будет оснащена современным оборудованием. Практические занятия и общелабораторные работы по электротехнике позволят студентам освоить специальность быстро и легко.

Реализация взаимосвязи образовательного учреждения с Режевским кабельным заводом позволит будущим сотрудникам предприятия:

  1. Максимально приблизить профессиональную подготовку к требованиям производства
  2. Сократить сроки приобретения профессионального мастерства
  3. Сократить сроки адаптации к производственной деятельности на конкретном рабочем месте

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Источник: Режевской кабельный завод

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