Руководители Госкорпорации «Росатом» и ее организаций принимают участие в «Российской энергетической неделе – 2021», которая открылась 13 октября 2021 года в Москве. Организатором форума выступает Министерство энергетики РФ и Росконгресс, мероприятие включено в план проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.

13 октября генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев принял участие в сессии «Малая атомная энергетика, энергообеспечение для регионов и промышленности». В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков; генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анжела Уилкинсон; глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев; заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак; председатель совета директоров ООО ГДК «Баимская» Олег Новачук. Модератором секции выступил телеведущий, президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Участники дискуссии обсудили тему энергетического перехода, климатическую повестку, важность следования принципам ответственного потребления и бережного отношения к окружающей среде при выработке электроэнергии. Спикеры подчеркнули, что возрастают требования к гибкости при решении вопросов энергоснабжения удаленных и труднодоступных территорий. При этом сохраняется необходимость обеспечения базовой генерации для сбалансированной работы энергетических экосистем. Таким низкоуглеродным источником могла бы стать ядерная энергетика.

Выступая на сессии, Алексей Лихачев сказал, что у него двоякое отношение к происходящим событиям, в частности, к тому шоку, который испытала Европа.

«Есть удовлетворение, что нас наконец-то услышали. Мы давно говорили, что, рассуждая об энергопереходе, об «озеленении» энергетики, мы не должны относиться к этому вульгарно и по-компанейски. Это очень глубокая, серьезная задача. И решая ее, мы закладываем фундамент на десятилетия, а может и на столетия вперед. Поэтому давайте трезво оценивать источники энергии, давайте поймем, в каких условиях они могут работать, насколько устойчивым будет общий энергобаланс. И то, что об атомной энергетике начали в последние недели говорить более благожелательно и с большей надеждой, нас не может не радовать».

«Сегодня всем нужна устойчивая, стабильная, предсказуемая энергосистема. Немаловажным фактором является её стоимость и прогнозируемость этой стоимости. А экологическая составляющая это не просто тренд, это данность, которая стала ещё одним компонентом оценки энергосистемы. В этом смысле у атомной энергетики есть ответы на все вопросы. Главная тенденция, которую мы приветствуем, это более осмысленный подход к энергобалансу и планирование на десятилетия вперёд всех параметров», - подчеркнул он.

На РЭН Росатом представил свой стенд с экспозицией, рассказывающей о развитии традиционных видов генерации и о новых гранях атомной энергетики: о ветроэнергетике и атомных станциях малой мощности, комплексных решениях в сфере выработки, управления и хранения электроэнергии. В «Научной гостиной», расположенной рядом со стендом Росатома, представлены продукты и разработки институтов научного дивизиона Госкорпорации: опытный образец самозаряжающейся батарейки, установка для производства концентрированного озона и другие экспонаты.

15 октября, в Молодежный день форума руководители, эксперты и молодые специалисты ТЭК обсудят современные тренды и вызовы в мировой энергетике, эффективность начинающих профессионалов, цифровую трансформацию промышленности и перспективы в инженерно-техническом направлении. В мероприятии примет участие Алексей Лихачев. При поддержке Росатома в рамках Молодежного дня пройдут круглые столы «Что ожидает молодежь от XXV Мирового энергетического конгресса в 2022 году в Санкт-Петербурге?» и «ТЭК для молодежи». Кроме того, представители экспертного сообщества Росатома примут участие в молодежном трэке «РЭН. Юниор».