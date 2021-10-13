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РусГидро и EDF договорились о совместном развитии локальной энергетики на основе возобновляемых источников энергии

РусГидро и EDF договорились о совместном развитии локальной энергетики на основе возобновляемых источников энергии

13 октября 2021, 13:30
Рубрика: Встречи
Метки: РУСГИДРО, EDF, РЭН-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Сегодня в рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча члена Правления – первого заместителя Генерального директора РусГидро Романа Бердникова с вице-президентом EDF Renewables Беатрис Буффон.

В ходе встречи стороны достигли договоренностей о разработке совместных проектов по повышению энергоэффективности объектов локальной энергетики Группы РусГидро на Дальнем Востоке. В основе проектов будет лежать применение microgrid-решений на базе комбинированной генерации для обеспечения тепло- и электроснабжения потребителей с использованием возобновляемых источников энергии, гибридных накопителей и интеллектуальных систем управления производством электроэнергии.

В настоящее время РусГидро реализует 79 проектов комплексной модернизации неэффективных дизельных электростанций в Якутии и Камчатском крае, создавая гибридные энергокомплексы с применением ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции) и систем накопления энергии.

Заключенные энергосервиснные договоры в Группе РусГидро предусматривают проведение на протяжении не менее 10 лет дополнительных мероприятий по улучшению их технико-экономических показателей, для чего могут быть также использованы современные технологические решения компании EDF.

EDF – один из мировых лидеров в сфере комплексных инновационных решений в области создания интеллектуальных энергосистем на базе гибридных энергокомплексов с ВИЭ и накопителями энергии. Компания реализовала порядка 60 проектов по построению энергосистем по принципу microgrid на пяти континентах и 15 островах. Инновационные решения EDF и более чем 13-летний опыт работы по развитию этого направления позволили обеспечить энергоснабжение отдаленных районов и островов на 100% за счет возобновляемых источников энергии, с оптимальным соотношением стоимости и надежности.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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