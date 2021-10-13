Заместитель генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов заключили соглашение об информационном взаимодействии организаций. Документ, подписанный на полях форума «Российская энергетическая неделя», нацелен на предотвращение нарушений работы банковской инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями, стороны берут на себя обязательства по оперативному предоставлению данных о технологических нарушениях и любых чрезвычайных ситуациях, способных повлиять на электроснабжение ключевых объектов Сбербанка. Для эффективного информационного обмена планируется создание автоматизированных сервисов с обеспечением необходимых требований кибербезопасности.

Документ разработан в развитие соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны заключили в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Отвечать за непосредственную организацию информационного обмена будут Ситуационно-аналитический центр Группы «Россети» и Объединенный сервисный центр «Москва» Сбербанка.

«Взаимодействие Группы «Россети» и Сбера выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая сферу инновационного развития. Сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких вычислительных центров банка. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбера, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о создании автоматизированной системы информационного обмена, которая позволит свести к минимуму риски при возникновении чрезвычайных ситуаций и любых отклонений в работе сетевой инфраструктуры», – отметил Алексей Мольский.