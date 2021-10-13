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13 октября 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, РЭН-2021
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Заместитель генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов заключили соглашение об информационном взаимодействии организаций. Документ, подписанный на полях форума «Российская энергетическая неделя», нацелен на предотвращение нарушений работы банковской инфраструктуры.
В соответствии с договоренностями, стороны берут на себя обязательства по оперативному предоставлению данных о технологических нарушениях и любых чрезвычайных ситуациях, способных повлиять на электроснабжение ключевых объектов Сбербанка. Для эффективного информационного обмена планируется создание автоматизированных сервисов с обеспечением необходимых требований кибербезопасности.
Документ разработан в развитие соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны заключили в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Отвечать за непосредственную организацию информационного обмена будут Ситуационно-аналитический центр Группы «Россети» и Объединенный сервисный центр «Москва» Сбербанка.
«Взаимодействие Группы «Россети» и Сбера выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая сферу инновационного развития. Сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких вычислительных центров банка. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбера, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о создании автоматизированной системы информационного обмена, которая позволит свести к минимуму риски при возникновении чрезвычайных ситуаций и любых отклонений в работе сетевой инфраструктуры», – отметил Алексей Мольский.
«Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них», – подчеркнул Станислав Кузнецов.
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