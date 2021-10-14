Перспективы развития электроэнергетики РФ обсудили на тематической сессии, которая прошла в рамках форума «Российская энергетическая неделя». В дискуссии участвовали Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, глава Системного оператора Федор Опадчий, российские и международные эксперты, руководители крупных энергокомпаний.

Участники сессии отметили необходимость совершенствования отраслевого планирования, в том числе в связи с развитием солнечной и ветряной генерации. В отдельных регионах России (например, на юге) доля возобновляемых источников в энергобалансе существенна, что влияет на параметры работы сети.

Как отметил Андрей Рюмин, энергопереход требует решения как перспективных, так и актуальных задач. «Надежность остается ключевым критерием. В целом сетевой комплекс России сейчас, безусловно, надежен по мировым меркам. Однако картина неоднородна, есть регионы с очень высоким уровнем износа оборудования. Такая ситуация сложилась из-за недостатка источников для финансирования программ модернизации. Именно эта дилемма является ключевой для развития энергетики в нашей стране», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети».

В числе вопросов, которые требуют урегулирования, были названы капитальные вложения в избыточную мощность, построенную по заявкам потребителей, низкий уровень платежной дисциплины в ряде субъектов РФ. Кроме того, отмечены отложенный эффект инвестиций в развитие «умного» учета, высокий уровень «субсидирования» компанией льготного технологического присоединения (в 2020 году только по категории до 15 кВт – около 15 млрд рублей).