Форум "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро"

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14 октября 2021, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, Energy Expo 2021
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
12 октября 2021 года в Минске состоялось торжественное открытие XXV Юбилейного Белорусского энергетического и экологического форума «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».
В этом году выставка «Energy Expo 2021» собрала более 200 компаний и организаций из 7 стран, среди которых ведущие предприятия энергетической промышленности Беларуси и известные мировые бренды.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не стался в стороне. Он принимает активное участие и презентует полный ассортимент своей продукции, а также новые разработки производства.
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