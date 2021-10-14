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Форум "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро"

12 октября 2021 года в Минске состоялось торжественное открытие XXV Юбилейного Белорусского энергетического и экологического форума «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».

В этом году выставка «Energy Expo 2021» собрала более 200 компаний и организаций из 7 стран, среди которых ведущие предприятия энергетической промышленности Беларуси и известные мировые бренды.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не стался в стороне. Он принимает активное участие и презентует полный ассортимент своей продукции, а также новые разработки производства.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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