Форум "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро"

12 октября 2021 года в Минске состоялось торжественное открытие XXV Юбилейного Белорусского энергетического и экологического форума «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».



В этом году выставка «Energy Expo 2021» собрала более 200 компаний и организаций из 7 стран, среди которых ведущие предприятия энергетической промышленности Беларуси и известные мировые бренды.



Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не стался в стороне. Он принимает активное участие и презентует полный ассортимент своей продукции, а также новые разработки производства.