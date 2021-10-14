 
Контракты

На ремонт автодороги в Одинцовском районе выделили 222 млн

На ремонт автодороги в Одинцовском районе выделили 222 млн

14 октября 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В деревне Раздоры Одинцовского района Московской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу, сообщает RosTender.info. Работы пройдут на улице Утренней, уч-1. Подрядчику предстоит провести работы над асфальтобетонным проездом, установкой бордюрного камня, системы видеонаблюдения и электроснабжения. Устроят велодорожку, поставят биотуалеты и шлагбаумы. Работы начнутся со дня заключения контракта и завершатся не позднее 10 декабря 2021 года.

Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района проводит открытый конкурс, заявки на участие в котором можно подать до 8 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 222 млн рублей, источник финансирования – бюджет Одинцовского городского округа Московской области.
 

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Источник: Ростендер

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