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"Русал" спрогнозировал глобальный дефицит алюминия

Русал спрогнозировал глобальный дефицит алюминия

14 октября 2021, 18:00
Рубрика: Персоны
Метки: РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ, РОМАН АНДРЮШИН
Отрасль: Металлургия 
Источник: Коммерсантъ

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В этом году дефицит на глобальном рынке алюминия составит 1,5 млн тонн, заявил замглавы компании «Русал» Роман Андрюшин, курирующий сбыт в России, СНГ и Китае. По его прогнозам, в следующем году дефицит увеличится, так как все экономики заявляют о росте спроса на этот металл.

По словам господина Андрюшина, Китай, крупнейший покупатель алюминия в мире, продолжит импортировать металл в этом и следующем годах в существенных объемах. По его словам, «Русал» в 2021 году поставит на китайский рынок 300–400 тыс. тонн алюминия, а в следующем собирается существенно нарастить поставки.

Также Роман Андрюшин сообщил, что «Русал» планирует увеличить выпуск алюминия в 2022 году до 4,3 млн тонн c 3,8 млн тонн в 2020-м за счет ожидаемого в этом году запуска Тайшетского завода.

В начале сентября сообщалось, что мировой рынок алюминия стоит на пороге дефицита боксита из-за государственного переворота в Гвинее, которая является одним из крупнейших источников сырья. Источник «Ъ» в отрасли говорил, что «Русал» потенциально может потерять треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда.

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Источник: Коммерсантъ

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