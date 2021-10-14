"Русал" спрогнозировал глобальный дефицит алюминия

В этом году дефицит на глобальном рынке алюминия составит 1,5 млн тонн, заявил замглавы компании «Русал» Роман Андрюшин, курирующий сбыт в России, СНГ и Китае. По его прогнозам, в следующем году дефицит увеличится, так как все экономики заявляют о росте спроса на этот металл.

По словам господина Андрюшина, Китай, крупнейший покупатель алюминия в мире, продолжит импортировать металл в этом и следующем годах в существенных объемах. По его словам, «Русал» в 2021 году поставит на китайский рынок 300–400 тыс. тонн алюминия, а в следующем собирается существенно нарастить поставки.

Также Роман Андрюшин сообщил, что «Русал» планирует увеличить выпуск алюминия в 2022 году до 4,3 млн тонн c 3,8 млн тонн в 2020-м за счет ожидаемого в этом году запуска Тайшетского завода.

В начале сентября сообщалось, что мировой рынок алюминия стоит на пороге дефицита боксита из-за государственного переворота в Гвинее, которая является одним из крупнейших источников сырья. Источник «Ъ» в отрасли говорил, что «Русал» потенциально может потерять треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда.