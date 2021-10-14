СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ

19.10.2021 года, в 11.00 по Московскому времени, пройдет семинар по электропроводкам для систем противопожарной защиты.

Будут рассмотрены текущие изменения в законодательстве, перспективы развития электропроводок для систем противопожарной защиты (СПЗ, бывшее ОКЛ), а также кабельные линии СПКБ Техно, применяемые в этих системах. Будет рассмотрен пример неправильного монтажа ОКЛ.

План проведения:

Текущее законодательство и его последние изменения. Новое в ОКЛ.

Кабельная продукция завода, применяемая в системах противопожарной защиты (ОКЛ).

Огнестойкие кабельные линии АО “СПКБ Техно". От проектирования до монтажа.

Из практики: “Как не надо делать”.

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