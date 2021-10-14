СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ

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14 октября 2021, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: СПКБ, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: СПКБ
19.10.2021 года, в 11.00 по Московскому времени, пройдет семинар по электропроводкам для систем противопожарной защиты.
Будут рассмотрены текущие изменения в законодательстве, перспективы развития электропроводок для систем противопожарной защиты (СПЗ, бывшее ОКЛ), а также кабельные линии СПКБ Техно, применяемые в этих системах. Будет рассмотрен пример неправильного монтажа ОКЛ.
План проведения:
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