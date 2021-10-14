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СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ

СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ

14 октября 2021, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: СПКБ, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: СПКБ

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Новости компании

19.10.2021 года, в 11.00 по Московскому времени, пройдет семинар по электропроводкам для систем противопожарной защиты.

Будут рассмотрены текущие изменения в законодательстве, перспективы развития электропроводок для систем противопожарной защиты (СПЗ, бывшее ОКЛ), а также кабельные линии СПКБ Техно, применяемые в этих системах. Будет рассмотрен пример неправильного монтажа ОКЛ.

План проведения:

  • Текущее законодательство и его последние изменения. Новое в ОКЛ.
  • Кабельная продукция завода, применяемая в системах противопожарной защиты (ОКЛ).
  • Огнестойкие кабельные линии АО “СПКБ Техно". От проектирования до монтажа.
  • Из практики: “Как не надо делать”.

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Источник: СПКБ

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