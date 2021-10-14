На полях международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 13 по 15 октября, заключено соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и АО «Зарубежнефть». Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по инвестициям Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Роман Чичканов и заместитель генерального директора по ЦТ и энергетическим проектам АО «Зарубежнефть» Вячеслав Синюгин.

Стороны договорились о совместной разработке и реализации программы развития геотермальной энергетики Камчатского края и других регионов Дальнего Востока.

Компания «Зарубежнефть» имеет значительный опыт в реализации проектов по добыче нефти во всем мире, активно развивает инвестиционную деятельность в сфере возобновляемой энергии. Геотермальная энергетика интересна схожестью с технологическим процессом добычи энергоресурса.

«Мы рады началу сотрудничества с профессиональным игроком в сфере разведки и добычи традиционных полезных ископаемых, который в рамках реализации собственной ESG-стратегии развивает направление зелёной энергетики», - отметил Роман Чичканов.

АО «Зарубежнефть» в качестве одного из направления в этой сфере выбрало геотермальную энергетику, которая имеет синергию с основным видом деятельности компании, так как требует геологоразведки и обустройства скважин для добычи возобновляемого энергоресурса.

«Мы будем оказывать компании поддержку не только на Камчатке, но и на территории других регионов Дальнего Востока. Считаем, что в ДФО вопрос замещения ископаемых видов топлива на объектах энергетики и ЖКХ особенно актуален. Также в статусе оператора преференциальных режимов макрорегиона готовы предоставить все имеющиеся меры государственной поддержки», - резюмировал Чичканов.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс