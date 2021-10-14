О взаимодействии компаний Группы «Россети» с предприятиями оборонного-промышленного комплекса (ОПК) и перспективах дальнейшего замещения импорта рассказал заместитель главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский на сессии в рамках Российской энергетической недели. Центральной темой дискуссии стало укрепление потенциала сотрудничества энергетических компаний и оборонных предприятий для достижения национального технологического суверенитета.

«Россети» с 2018 года активно вовлекают предприятия ОПК в обеспечение нужд электросетевого комплекса. За это время объем контрактов с ОПК составил более 17 млрд рублей. Действует соглашение о сотрудничестве с госкоропрацией «Ростех», в рамках которого реализовано уже более 60 совместных проектов в области систем интеллектуального учета электроэнергии, мониторинга и диагностики оборудования, информационной безопасности и др. Кроме того, в компании утвержден корпоративный план импортозамещения, в том числе с учетом расширения сотрудничества с предприятиями оборонной промышленности, налажено информирование о потребности Группы в материалах и оборудовании.

«В целом компания за 7 лет снизила долю импорта в закупках основных категорий оборудования с 40% до 7,9%. В 2020 году мы разместили на российском рынке заказы почти на 65 млрд рублей. По большинству категорий оборудования электросетевой комплекс сегодня не зависит от зарубежных поставок», - отметил Григорий Гладковский.

В своем докладе он назвал три направления работы для дальнейшего замещения импорта. Первое – локализация большинства категорий высоковольтного оборудования на напряжение 330 кВ и выше. Для этого идет систематическая работа с отечественными заводами. Второе – снижение доли импорта в закупках оборудования на электронной компонентной базе, ежегодная потребность Группы в которой превышает 18 млрд рублей. Для решения этого вопроса «Россети» разрабатывают план локализации электронной компонентной базы. Третье – системное программное обеспечение, над замещением которого работают Минцифры и крупные IT-компании.

Мерами поддержки для большего вовлечения ОПК в цепочку поставок для электросетевого комплекса могут стать дополнительные стимулы для производителей в виде субсидирования разработок и испытаний, формирования модели долгосрочных заказов и заключения контрактов жизненного цикла. Для компаний-покупателей отечественного оборудования – временная компенсация разницы в цене между российским радиоэлектронным оборудованием и зарубежными аналогами до начала крупносерийного производства.

Также необходимо расширить перечень продукции, российское происхождение которой должно быть подтверждено с детализацией компонентной базы, добавил Григорий Гладковский.