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"Россети" готовы формировать заказ на российскую продукцию на базе ЭКБ на 18 млрд рублей ежегодно

Россети готовы формировать заказ на российскую продукцию на базе ЭКБ на 18 млрд рублей ежегодно

14 октября 2021, 10:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, РЭН-2021, ОПК
Отрасль: Электроэнергетика ВПК (военно-промышленный комплекс) 
Источник: ПАО "Россети"

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О взаимодействии компаний Группы «Россети» с предприятиями оборонного-промышленного комплекса (ОПК) и перспективах дальнейшего замещения импорта рассказал заместитель главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский на сессии в рамках Российской энергетической недели. Центральной темой дискуссии стало укрепление потенциала сотрудничества энергетических компаний и оборонных предприятий для достижения национального технологического суверенитета.

«Россети» с 2018 года активно вовлекают предприятия ОПК в обеспечение нужд электросетевого комплекса. За это время объем контрактов с ОПК составил более 17 млрд рублей. Действует соглашение о сотрудничестве с госкоропрацией «Ростех», в рамках которого реализовано уже более 60 совместных проектов в области систем интеллектуального учета электроэнергии, мониторинга и диагностики оборудования, информационной безопасности и др. Кроме того, в компании утвержден корпоративный план импортозамещения, в том числе с учетом расширения сотрудничества с предприятиями оборонной промышленности, налажено информирование о потребности Группы в материалах и оборудовании.

«В целом компания за 7 лет снизила долю импорта в закупках основных категорий оборудования с 40% до 7,9%. В 2020 году мы разместили на российском рынке заказы почти на 65 млрд рублей. По большинству категорий оборудования электросетевой комплекс сегодня не зависит от зарубежных поставок», - отметил Григорий Гладковский.

В своем докладе он назвал три направления работы для дальнейшего замещения импорта. Первое – локализация большинства категорий высоковольтного оборудования на напряжение 330 кВ и выше. Для этого идет систематическая работа с отечественными заводами. Второе – снижение доли импорта в закупках оборудования на электронной компонентной базе, ежегодная потребность Группы в которой превышает 18 млрд рублей. Для решения этого вопроса «Россети» разрабатывают план локализации электронной компонентной базы. Третье – системное программное обеспечение, над замещением которого работают Минцифры и крупные IT-компании.

Мерами поддержки для большего вовлечения ОПК в цепочку поставок для электросетевого комплекса могут стать дополнительные стимулы для производителей в виде субсидирования разработок и испытаний, формирования модели долгосрочных заказов и заключения контрактов жизненного цикла. Для компаний-покупателей отечественного оборудования – временная компенсация разницы в цене между российским радиоэлектронным оборудованием и зарубежными аналогами до начала крупносерийного производства.

Также необходимо расширить перечень продукции, российское происхождение которой должно быть подтверждено с детализацией компонентной базы, добавил Григорий Гладковский.

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Источник: ПАО "Россети"

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