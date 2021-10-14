"Россети" и АФК "Система" договорились о сотрудничестве

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Президент АФК «Система» Владимир Чирахов заключили соглашение о сотрудничестве организаций в сфере электроэнергетики. Документ подписан на полях форума «Российская энергетическая неделя».

В числе перспективных направлений возможного сотрудничества и взаимодействия – строительство и реконструкция подстанций, реализация высокотехнологичных проектов, направленных на снижение критической нагрузки на сети в крупных городах, совершенствование цифровой энергетической инфраструктуры, повышение кибербезопасности.

При реализации соглашения стороны рассмотрят возможность пилотных проектов по инновационным схемам финансирования (энергосервисные контракты, лизинг и др.), а также по вопросам развития сервисных центров обслуживания электросетевого оборудования в регионах Сибири и Дальнего Востока.

«АФК «Система» – одна из крупнейших инвестиционных корпораций страны, обладает компетенциями в большом количестве наукоемких отраслей. Планируем совместную проработку проектов, непосредственно связанных с цифровой трансформацией – это внедрение технологий Smart grid, строительство зарядных станций, центров обработки данных на отечественном серверном оборудовании и многое другое. Учитывая, что в периметр АФК «Система» входит крупная сетевая организация, договорились также о совместной выработке нормотворческих инициатив, обмене опытом по программам в сфере охраны труда», – отметил Андрей Рюмин.