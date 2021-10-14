"Россети" и АФК "Система" договорились о сотрудничестве

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14 октября 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, АФК СИСТЕМА, РЭН-2021
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Президент АФК «Система» Владимир Чирахов заключили соглашение о сотрудничестве организаций в сфере электроэнергетики. Документ подписан на полях форума «Российская энергетическая неделя».
В числе перспективных направлений возможного сотрудничества и взаимодействия – строительство и реконструкция подстанций, реализация высокотехнологичных проектов, направленных на снижение критической нагрузки на сети в крупных городах, совершенствование цифровой энергетической инфраструктуры, повышение кибербезопасности.
При реализации соглашения стороны рассмотрят возможность пилотных проектов по инновационным схемам финансирования (энергосервисные контракты, лизинг и др.), а также по вопросам развития сервисных центров обслуживания электросетевого оборудования в регионах Сибири и Дальнего Востока.
«АФК «Система» – одна из крупнейших инвестиционных корпораций страны, обладает компетенциями в большом количестве наукоемких отраслей. Планируем совместную проработку проектов, непосредственно связанных с цифровой трансформацией – это внедрение технологий Smart grid, строительство зарядных станций, центров обработки данных на отечественном серверном оборудовании и многое другое. Учитывая, что в периметр АФК «Система» входит крупная сетевая организация, договорились также о совместной выработке нормотворческих инициатив, обмене опытом по программам в сфере охраны труда», – отметил Андрей Рюмин.
«Компании Группы АФК «Система» обладают широким спектром компетенций в области строительства, эксплуатации, модернизации и повышения эффективности электрических сетей и других энергообъектов. К примеру, «БЭСК» успешно управляет магистральными и распределительными электросетевыми активами в Республике Башкортостан, ГК «Электрозавод» разрабатывает и изготавливает разнообразное электротехническое оборудование для всех отраслей экономики. Sitronics Group и «БЭСК» развивают электрозарядную инфраструктуру в регионах Российской Федерации – первые такие станции уже работают в Уфе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Мы видим большие перспективы сотрудничества c «Россетями» по целому ряду направлений с целью обеспечения качественного и доступного энергоснабжения потребителей и цифровой трансформации электросетевого бизнеса», – сказал Владимир Чирахов.
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