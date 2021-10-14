Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Виктор Палагин на сессии РЭН «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?» рассказал о принимаемых в Группе мерах по обеспечению информационной безопасности электросетевого комплекса страны с учетом активного внедрения инновационных технологий и решений, в том числе связанных с дистанционным управлением.

«Россети» в рамках цифровой трансформации внедряют на объектах электроэнергетики производственное и технологическое оборудование с функциями локального и дистанционного управления, интерфейсы сетевого взаимодействия, включающие программируемые микроконтроллеры, общесистемное и прикладное программное обеспечение. В условиях роста числа кибератак обеспечение непрерывной и комплексной защиты информационной инфраструктуры комплекса становится ключевым требованием концепции.

В 2021 году в электросетевом комплексе зафиксировано множество попыток совершения кибератак. Предпринимаемые Группой компаний «Россети» меры и правильно выстроенные системы защиты не позволили довести до логического завершения ни одну компьютерную атаку в отношении инфраструктуры компании.

Для защиты инфраструктуры от компьютерных угроз «Россети» на всей территории присутствия реализуют пилотные проекты по внедрению цифровых технологий, которые позволяют обеспечить высокий уровень информационной безопасности и устойчивости к кибератакам. Они предполагают применение в приоритетном порядке решений с высоким уровнем локализации на территории РФ.

«В компаниях Группы «Россети» в приоритетном порядке применяется оборудование, построенное на отечественной микропроцессорной элементной базе, российское программное обеспечение, а также базы данных, размещаемые исключительно на территории страны. Кроме этого используются сертифицированные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю средства защиты информации», - отметил Виктор Палагин.

В решении вопросов информационной безопасности «Россети» также уделяют большое внимание решению задач по укомплектованию профильных подразделений квалифицированными кадрами и повышению уровня знаний работников по вопросам информационной безопасности.